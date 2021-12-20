كيان العدو يضم الولايات المتحدة لدول القائمة الحمراء المحظور السفر إليها بسبب أوميكرون

أصدرت سلطات العدو قراراً يقضي بضم الولايات المتحدة لقائمة الدول المحظور السفر إليها بسبب تفشي متحور أوميكرون من فيروس كورونا. وقال بيان لمجلس وزراء العدوعلى تويتر الاثنين إنه “وافق على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة التي نوقشت الليلة الماضية”.

وبناءً على التغييرات، “سيتم تعريف إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا باللون الأحمر اعتبارًا من يوم غد 21/12/21 منتصف الليل (ليلة ما بين الثلاثاء والأربعاء)”، مبينا أن الإجراء رهن بموافقة الكنيست.

المصدر: سبوتنيك