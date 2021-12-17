الصين: سنحمي الأمن الدولي بحزم بالتوافق مع التفاهم المبرم بين شي وبوتين

أعلنت الصين أنها ستحمي بحزم الأمن الدولي والإقليمي بالتوافق مع التفاهم الذي توصل إليه رئيسها شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين الجمعة “سنواصل التصرف بالتوافق مع التفاهم المبرم بين زعيمي الصين وروسيا وسنسهم إسهاما ناشطا في ضمان الأمن الإقليمي والدولي على أساس مستدام”.

وحمل المتحدث “بعض الدول المسؤولية عن محاولة فرض هيمنتها في العالم وتشكيل تحالفات عسكرية جديدة، ما يؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية”، واكد ان “بكين وموسكو تعارضان مثل هذه التصرفات بشدة”.

المصدر: روسيا اليوم