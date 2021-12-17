استشهاد مواطن سوري جراء انفجار لغم من مخلفات الارهابيين في ريف حماة

استشهد مواطن سوري جراء انفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية في محيط قرية الزارة بريف حماة الجنوبي.

وذكرت وكالة سانا أن لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر أثناء قيام أحد المواطنين بحراثة أرض زراعية في محيط قرية الزارة بريف حماة الجنوبي، ما أدى إلى استشهاده متأثراً بجروحه.

واستشهد مواطن وأصيب اثنان آخران في محيط وادي العذيب بالقرب من سد السيب بريف حماة الشرقي في الثالث من الشهر الجاري جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين، وفي اليوم التالي أصيب مدنيان بجروح في مدينة مورك بالريف الشمالي في حادثة مماثلة.

المصدر: وكالة سانا