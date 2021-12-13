هذه نسبة تأييد “النزوح المعاكس” في استطلاع الرأي..

طرح موقع المنار في الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول النزوح المعاكس في لبنان. وجاء في النتائج:

هل تؤيد “النزوح المعاكس” الى الريف في لبنان؟

نعم (87%)

كلا (13%)

الاعم الاغلب من المستطلعين يؤيد فكرة العودة الى الريف نتيجة الاوضاع المتفاقمة التي تزيد من الاعباء المعيشية بشكل اكبر في المدينة، او نتيجة تكرر المشاكل الصحية والبيئية، فإذا كان هناك من نزح في الماضي من الريف لا يزال لديه مكان سكن فيه ويمكن له تأمين عمل بديل او العودة الى احياء العمل الزراعي فيمكن له عندئذ العودة من المدينة لكي يخفف من وطأة هذه الازمات والاكلاف عليه.