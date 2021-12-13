هذه نسبة تأييد “النزوح المعاكس” في استطلاع الرأي.. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2021 - 12:42

هذه نسبة تأييد “النزوح المعاكس” في استطلاع الرأي..

منذ 1 ساعة 13 December، 2021
استطلاع رأي
لبنان

طرح موقع المنار في الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول النزوح المعاكس في لبنان. وجاء في النتائج:

هل تؤيد “النزوح المعاكس” الى الريف في لبنان؟

    نعم (87%)
    كلا (13%)

الاعم الاغلب من المستطلعين يؤيد فكرة العودة الى الريف نتيجة الاوضاع المتفاقمة التي تزيد من الاعباء المعيشية بشكل اكبر في المدينة، او نتيجة تكرر المشاكل الصحية والبيئية، فإذا كان هناك من نزح في الماضي من الريف لا يزال لديه مكان سكن فيه ويمكن له تأمين عمل بديل او العودة الى احياء العمل الزراعي فيمكن له عندئذ العودة من المدينة لكي يخفف من وطأة هذه الازمات والاكلاف عليه.

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