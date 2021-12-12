الامام الخامنئي: الحركة العلمية العظيمة للجمهورية الاسلامية علامة لهويتها النابضة المتنامية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2021 - 17:08

الامام الخامنئي: الحركة العلمية العظيمة للجمهورية الاسلامية علامة لهويتها النابضة المتنامية

منذ 53 mins 12 December، 2021
الامام الخامنئي
ايران - عربي وإقليمي

اعتبر الامام السيد علي الخامنئي أن التمريض مكافأة إلهية وان خلق الأمان للمريض وأقاربه هو أحد ابرز القيم لمهنة التمريض ولمجتمع الممرضين.

ودعا الامام الخامنئي خلال لقائه حشدا من الممرضات وعوائل شهداء الواجب الصحي ضد كورونا بمناسبة ولادة السيدة زينب عليها السلام ويوم الممرضة المسلمة إلى “مراقبة المرضى والعناية بهم على مدار الساعة رغم تضاعف الصعوبات كما حصل في فترة الدفاع المقدس أو مواجهة كورونا”.

وشدد الامام الخامنئي على “وجوب تفهم هذه المصاعب وتقديرها”، ولفت الى ان “الحركة العلمية العظيمة للجمهورية الاسلامية هي علامة لهويتها النابضة المتنامية العظيمة التي خرجت أبطالا مثل الشهداء سليماني وفخري زاده واخرين”.

المصدر: قناة المنار

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