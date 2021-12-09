وزارة الصناعة تذكّر الصناعيّين بالتزام اجراءات الوقاية من كورونا لحفظ النشاط الانتاجي الآمن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2021 - 18:06

وزارة الصناعة تذكّر الصناعيّين بالتزام اجراءات الوقاية من كورونا لحفظ النشاط الانتاجي الآمن

منذ 7 mins 9 December، 2021
وزارة الصناعة اللبنانية
لبنان

أصدرت وزارة الصناعة تعميماً رقم 73/1 جدّدت فيه “دعوتها إلى الصناعيين لضرورة التزامهم بمضمون القرارات ذات الارقام 15/1 و 16/1 و 17/1 الصادرة عنها مطلع العام 2020 لتحديد الاجراءات الواجب اعتمادها في المصانع لمواجهة وباء كورونا والحدّ من انتشاره، وتطبيق الاجراءات الآيلة الى حماية مصانعهم والعاملين فيها والمتعاملين معها وعائلاتهم، كجزء من الوقاية والاستعداد للمواجهة والتحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية لحماية مجتمعنا وحفظ الأمان الاجتماعي من خلال استمراريّة العمل الانتاجي الآمن في هذه الفترة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان اقتصادياً وصحّياً.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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