العدو الاسرائيلي تُزيل خيمة الاعتصام في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

أزالت قوات العدو الإسرائيلي مساء الأربعاء خيمة الاعتصام في حي الشيخ الجراح شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من قوات جيش الاحتلال، أزالت خيمة الاعتصام التي نصبها أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنون معهم أمام منزل عائلة الكرد قبل نحو ستة أشهر”.

وتابعت المصادر “عمدت قوات الاحتلال على تمزيق الصور التي تحمل أسماء العائلات المهددة بالتهجير القسري من منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية”، واضافت “أزالت قوات الاحتلال خيمة الاعتصام بعد أقل من ساعتين على اقتحام مستوطنين للحي عقب مسيرة استفزازية هتفوا خلالها بشعارات عنصرية وتحريضية منها الموت للعرب، تلبية لدعوات جمعيات استيطانية ويمينية متطرفة”.

المصدر: فلسطين اليوم