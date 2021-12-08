نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات رحبت بإقرار قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2021 - 17:26

نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات رحبت بإقرار قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء

منذ 1 ساعة 8 December، 2021
نقابة
لبنان

رحبت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في بيان، بإقرار المجلس النيابي قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء.
وقالت في بيان: “لقد كانت النقابة في طليعة المشاركين في المحادثات مع لجنة الصحة النيابية منذ أكثر من سنتين بغية إقرار هذا القانون. وبالرغم من ملاحظاتها على بعض بنود وفقرات هذا القانون، تطلب النقابة من الدولة اللبنانية بأجهزتها وإداراتها الرسمية المعنية كافة، العمل بأسرع وقت ممكن وبدون تأخير على تطبيقه، لما لهذا القانون الجديد من فائدة كبيرة على لبنان بعامة، وعلى القطاع الصيدلاني بخاصة”.

المصدر: نقابة مستوردي الأدوية

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