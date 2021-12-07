قوى الامن: القبض على قاتل شقيقه بسبب الميراث في أحراج الدامور

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “بتاريخ 28-11-2021 وفي محلة الدامور، أطلق (ر. ف. من مواليد عام 1956، لبناني) عيارين ناريين من بندقية صيد باتجاه شقيقه (م. ف.، من مواليد عام 1971)، نتيجة خلاف بينهما، فأصابه في صدره وأرداه قتيلا، ثم لاذ بالفرار الى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد مكان وجود الفاعل، وتوقيفه.

بنتيجة المتابعة، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول مكان اختبائه، في أحد أحراج الدامور.

بناء عليه، ضربت دوريات من الشعبة طوقا أمنيا حول المكان، وتمكنت من توقيفه، خلال أقل من 24 ساعة على ارتكابه الجريمة، وضبطت بحوزته البندقية المستخدمة وسكينين.

بالتحقيق معه، اعترف بقتل أخيه، بسبب خلافات على الميراث.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام