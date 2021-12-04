الدفاع الجوي الإيراني: دوي الانفجار قرب موقع نووي في نطنز كان اختبارا للدفاع الجوي

أكدت قيادة الدفاع الجوي الإيراني، اليوم السبت، أنها أجرت اختبارا لمنظوماتها الصاروخية في سماء منطقة بادرود التابعة لمدينة نطنز الإيرانية التي تضم منشآت نووية، نافية وقوع انفجار أو وجود ما يدعو للقلق.

وقالت قيادة الدفاع الجوي الإيراني، في بيان ” قبل فترة قصيرة قامت إحدى منظوماتنا الصاروخية بإجراء اختبار في سماء بادرود في نطنز ولا يوجد هناك ما يثير القلق”، موضحة أنه “من اجل تقييم أداء المنظومات الصاروخية نعتمد مثل هذه الاختبارات وعبر التنسيق مع شبكة منظومات الدفاع الجوي”.

وكانت وكالة إرنا الرسمية قد ذكرت أنه “سماع دوي انفجار في منطقة بادرود التابعة لقضاء نطنز وسط إيران ومصادر محلية تتحدث عن رؤية دخان في سماء المنطقة”، فيما أشارت إلى أن “الانفجار ناتج عن استهداف الدفاعات الجوية بنطنز جسما مجهولا بسماء المدينة”.

المصدر: سبوتنيك