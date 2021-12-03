النفط يوسع مكاسبه بعد مفاجأة “أوبك+”

قفزت أسعار النفط اليوم موسعة مكاسبها، وذلك بعد أن قالت مجموعة “أوبك+” إنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها التالي المقرر إذا أضعف متحور كورونا الجديد “أوميكرون” الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.2 بالمئة إلى 69.79 دولار للبرميل، عند الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.4 في المئة إلى 66.77 دولار للبرميل، مضيفة إلى مكاسبها التي بلغت 1.4 في المئة في نهاية تعاملات الخميس.

وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة “أوبك+”، الأسواق أمس الخميس عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهريا بواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا في يناير 2021.

غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحا أمام تغيير السياسية سريعا إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء أوميكرون. وقالوا إنهم قد يجتمعون مجددا قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير 2021 إذا لزم الأمر.

المصدر: رويترز