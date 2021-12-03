أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 03-12-2021

البناء

• قال دبلوماسيون يتابعون مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني عن قرب، إن الوفدين الأميركي والإيراني يتقدمون بأوراق متقابلة لمعالجة نقاط الخلاف تظهر جدية السعي للتفاهم مع فارق تمسك إيراني بضوابط شديدة حول العقوبات وتمسك أميركي بضوابط مماثلة تجاه القيود النووية على إيران.

• أظهرت دراسة انتخابية احصائية انقسام معسكر المعارضة إلى أربع جماعات يصعب جمعها في لوائح انتخابية واحدة، هي مرشحو الأحزاب والعائلات التقليديون وجماعات «كلن يعني كلن» المسماة بالسيادية والمعادية لحزب الله والجماعة اليسارية المناهضة للمصارف وأخيراً مجموعة شخصيات مستقلة.

النهار

• صدر عن رئيس الحكومة قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الامني والسيبراني لمنصة “impact” تضم ممثلين عن الاجهزة الامنية التي تتعامل في حفظ امنها الالكتروني مع الشركة نفسها التي تعمل لمصلحة المنصة موضوع البحث.

• عُلم أنّ حجوزات الأعياد في الفنادق، هي الأدنى منذ سنوات طويلة، ربطاً بأجواء البلد المزرية، وكذلك الأزمة مع الخليج وعدم حماسة اللبنانيين الموجودين فيه للمجيء خلال فترة الأعياد إلى لبنان.

اللواء

• تهتم دولة آسيوية بكيفية التعاطي مع مشكلة أثنية – دينية تواجهها في الشرق البعيد، للتقرب من دول الطاقة في المنطقة..

• لا يزال مسؤول حكومي يعتبر أن مرجعاً وازناً بإمكانه السير باتجاه تسوية ممكنة، وهذا ما قاله لمرجع كبير..

• بلغ الشلل في الإدارات حداً، باتت معه مصالح المواطنين في أبسطها مهددة بالتوقف، والسؤال: لمصلحة مَنْ ومن المسؤول؟

الجمهورية

• كشف موفدون دوليون أن الخلاف بين اللبنانيين على مواعيد استحقاق دستوري هو مجرد مناكفات ونكايات سياسية لا مبرر لها.

• تتخوف جهات سياسية من أن يسبق طرح الوضع اللبناني على البحث الأزمات والانتخابات النيابية الموعودة.

• وعدت مرجعية عالمية لبنان ببذل الجهود في كل الاتجاهات لإحداث انفراج لأنها ربطت تلبية دعوة وجهت اليها لزيارة لبنان بأن تكون تتويجاً لهذه الجهود.

المصدر: صحف