مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 02-12-2021

لا يزالُ لبنانُ يبحثُ عن سريرٍ للعنايةِ الفائقةِ بعدما هشّمَ بعضُ أبنائِه بالتواطؤِ معَ بعضِ الخارجِ جسدَه الواهن ، واَلحقوا اضراراً فادحةً في بنيتِه ، فلا أَسِرَّةَ بالمجانِ في هذا العالم ، فعليهِ أن يدفعَ سلفاً كاملَ الفاتورةِ العلاجيةِ للحصولِ على بعضِ المالِ من منظماتٍ دوليةٍ أو دواءٍ أو مساعداتٍ اقتصادية.

سياسياً، الحكومةُ على كرسيٍّ نقالٍ بانتظارِ عودةِ الوئام ِوالتئامِ طاولتِها من جديد، واِن كانَ يُسجَّلُ لبعضِ الوزراءِ اِشرافُهم شخصياً على عملياتٍ طارئةٍ في وزراتِهم تَكللت أحياناً بالنجاح .

أما كورونياً، فحدِّث ولا حرج، أَسِرَّةُ المستشفياتِ تعودُ للامتلاء ، والفيروس يتنقلُ بكاملِ الحريةِ يؤازرُه استهتارٌ وتفلتٌ واسعٌ من كلِّ اجراءاتِ الوقاية، ووهنٌ وضعفٌ في القطاعينِ الطبي والتمريضي اللذينِ شهدا هجرةً جماعيةً هرباً من الفقرِ الذي يفوقُ انتشارُه كلَّ الامراضِ في لبنان، اما في المنطقةِ فالغريبُ هو تسجيلُ وباءٍ ينتشرُ في عددٍ من دولِها عبرَ الرياضة. فعلى خُطَى الاماراتِ والبحرين، تتجهُ السعوديةُ الى اعلانِ التطبيعِ مع الكيانِ الصهيوني عبرَ الجودو والتكواندو. المملكةُ مَنحت مؤخراً ميداليةً للاعبةٍ من كيانِ العدوِ فازت على اراضيها.

وعلى الارضِ الفاصلةِ بينَ روسيا واوكرانيا نارٌ تحتَ الرماد ، الغربُ يُسعِّرُ هجمتَه السياسيةَ والاعلاميةَ تجاهَ روسيا من بوابةِ حديقتِها الخلفية . أجواءٌ متوترةٌ خَيّمت على لقاءٍ قصيرٍ بينَ وزيرِ الخارجيةِ الاميركي ونظيرِه الروسي على هامشِ اجتماعِ منظمةِ الأمنِ والتعاونِ في أوروبا.

وموسكو تعتبرُ انَ تحركَ الناتو نحوَ الشرقِ سيؤدي الى انهيارِ هيكلِ الاستقرارِ الاستراتيجي بسرعة. ولقاءٌ استراتيجيٌ في بغدادَ ضمَّ قياداتِ الإطارِ التنسيقي وزعيمَ التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. اللقاءُ الذي عُقدَ في منزلِ رئيسِ تحالفِ الفتح هادي العامري ناقشَ القضايا العالقة، ويأملُ العراقيونَ أن يشكلَ انفراجةً في الازمةِ الحاليةِ التي اَفرزتها الانتخابات.

المصدر: قناة المنار