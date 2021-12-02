إعصار يقتلع شجرة بلوط من جذورها لكاتب كلاسيكي روسي من القرن الـ19

اقتلع الإعصار الذي ضرب مقاطعة “أوريول” الروسية شجرة بلوط قديمة زرعها الكاتب الروسي الكلاسيكي إيفان تورغينيف ( 1818 – 1883 ) في القرن الـ19.

جاء ذلك على الموقع الإلكتروني لمحمية “سباسكوي – لوتوفينوفو” التي تعد متحفا للكاتب.

وقال رئيس المتحف ومدير المحمية ، سيرغي ستوبين:” “لكل من يحب محمية ” سباسكوي” وعزبة الكاتب تورغينيف، وبالنسبة لموظفي المتحف كلهم، وبالنسبة لي شخصيا، هذه خسارة لا يمكن تعويضها، ولا يزال من الصعب إدراكها. ولم يكن البلوط الذي زرعه إيفان تورغينيف مجرد عاملا طبيعيا يلفت أنظار من يرتاد العزبة والمحمية فحسب بل كان رمزا حيا لحب الوطن الأم”.

يذكر أنه تم إدراج عملاق الأشجار الذي يقدّر عمره بـ200 عام في سجل الأشجار الروسية القديمة. وكان “بلوط تورغينيف” يتمتع بشعبية وجاذبية فائقتين بين الجمهور.

وقال ناطق باسم المتحف إن الإعصار ألحق أضرارا لا تعوّض بالحديقة التي تحيط بالعزبة. ومضى قائلا” إن الإعصار اقتلع بضعة أشجار قديمة أخرى في ممشى الزيزفون الشهير، إضافة إلى بلوط تورغينيف”.

يذكر أن إيفان تورغينيف يعد من أبرز الكتاب الروس للقرن الـ19. ومن أكثر مؤلفاته شهرة رواية “الأباء والأبناء” ومجموعة قصص ” مذكرات الصياد”.

المصدر: روسيا اليوم