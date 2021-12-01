لافروف ينتقد تصريحات لأمين عام “الناتو” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 1 2021 - 18:50

لافروف ينتقد تصريحات لأمين عام “الناتو”

منذ 21 mins 1 December، 2021
لافروف
أخبار دولية - روسيا

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء تصريحات الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، حول إمكانية نقل الحلف أسلحة نووية إلى شرق أوروبا، واصفا إياها بـ “المتهورة”.

وذكر لافروف في كلمة ألقاها في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي) أنه “أثناء عملية تشكيل الائتلاف الحكومي في ألمانيا نشرت وسائل إعلام تسريبات عن بعض أعضاء الائتلاف الذين دعوا إلى دمج المطالبة بإخراج الأسلحة النووية من الأراضي الألمانية في برنامج الحكومة الجديدة”.

وأضاف لافروف أن “هناك شيئا فيما يبدو يدفع الأمين العام للناتو إلى هذا التصرف بالغ العدوانية”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة