لافروف ينتقد تصريحات لأمين عام “الناتو”

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء تصريحات الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، حول إمكانية نقل الحلف أسلحة نووية إلى شرق أوروبا، واصفا إياها بـ “المتهورة”.

وذكر لافروف في كلمة ألقاها في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي) أنه “أثناء عملية تشكيل الائتلاف الحكومي في ألمانيا نشرت وسائل إعلام تسريبات عن بعض أعضاء الائتلاف الذين دعوا إلى دمج المطالبة بإخراج الأسلحة النووية من الأراضي الألمانية في برنامج الحكومة الجديدة”.

وأضاف لافروف أن “هناك شيئا فيما يبدو يدفع الأمين العام للناتو إلى هذا التصرف بالغ العدوانية”.

المصدر: روسيا اليوم