رئيس الوفد الايراني المفاوض يلتقي وزير خارجية النمسا

التقى مساعد وزير الخارجية الايراني ورئيس الوفد النووي المفاوض علي باقري كني، في فيينا وزير خارجية النمسا مايكل لينهارت. جاء ذلك على لسان سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في فيينا عباس بار بور اردكاني في تغريدة نشرها اليوم على حسابه الشخصي في تويتر، قائلاً “في محادثات ودية بين علي باقري ووزير خارجية النمسا مايكل لينهارت، تم التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الجوانب”.

وتابع “كانت محادثات فيينا الهادفة إلى رفع اجراءات الحظر الأميركية اللاإنسانية من بين القضايا التي تم مناقشتها”. واضاف باقربور اردكاني “بمجرد أن يكونوا جاهزين، نحن ايضاً جاهزون”.

وكان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري قد وصل إلى فيينا السبت الماضي للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) لرفع الحظر الاميركي، وترأس مع إنريكي مورا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وأثناء إقامته في النمسا أجرى أيضًا مشاورات ثنائية وثلاثية مع ممثل الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع رئيسي الوفدين الصيني والروسي.

كما التقى مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية أمس الثلاثاء أيضاً محافظ البنك المركزي النمساوي هولتزمان، إذ ناقش الجانبان مجالات تعزيز وتوسيع العلاقات المصرفية والمالية.

المصدر: فارس