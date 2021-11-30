الخارجية الاردنية تنتقد تصريحات لوزير صهيوني بشأن المسجد الاقصى

أدانت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء “تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي الاستفزازية وغير المبررة بحق المسجد الأقصى”.

‎وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول إن “هذه التصريحات مدانة ومرفوضة وتعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك”.

وحذر أبو الفول “من مغبة التصريحات الإسرائيلية المؤججة للصراع والتي من شأنها أن تغذي التطرف”، وشدد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين”، وذكر ان “إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه”.

وكان ما يسمى بـ “وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي” متان كهانا أقدم على إشعال شمعة “عيد الأنوار اليهودي” الثانية عند مدخل المسجد الأقصى، وادعى بأنه “يقف عند مدخل أقدم مكان لشعب إسرائيل”، مطلقا دعواته الدينية من أجل سرعة “بناء الهيكل” المزعوم.

المصدر: فلسطين اليوم