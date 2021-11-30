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November 30 2021 - 18:24

وزير الصناعة الإيراني: مستعدون للمساهمة بإعادة انطلاق المعامل المتوقفة في سورية

منذ 1 ساعة 30 November، 2021
الوفد الايراني في المصانع السورية
سورية - عربي وإقليمي

أعرب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين أن الشركات الإيرانية مستعدة لتقديم المساعدة في إعادة انطلاق المعامل المتوقفة في سورية وإقامة صناعات مشتركة.

وقال الوزير الايراني في تصريح عقب زيارته عددا من المعامل في مدينة عدرا الصناعية الثلاثاء إن “هدف زيارته إلى سورية تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والبحث في إمكانيات دعمها لإعادة الالق للصناعة السورية واستعادة مكانتها التي فقدتها نتيجة الحرب الإرهابية عليها ولا سيما صناعة النسيج”.

وكان الوزير الإيراني والوفد المرافق بدأ الأحد الماضي زيارة إلى سورية شملت عدة لقاءات رسمية وافتتاح معرض المنتجات الإيرانية الثاني وتنتهي الثلاثاء بحضور ملتقى الفرص الاستثمارية السورية.

شارك الوفد الإيراني زيارته للمدينة الصناعية معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان ورئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو.

المصدر: سانا

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