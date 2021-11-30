تركيا..العثور على قناع حديدي لجندي روماني عمره 1800 عام

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر والتنقيب الجارية في مدينة أدريانوبوليس الواقعة في محافظة قره بوك، على قناع حديدي عمره 1800 عام يعود لجندي روماني.

وتشير صحيفة Hurriyet Daily News، إلى أن أعمال التنقيب في هذا الموقع مستمرة منذ عام 2003 تحت إشراف الدكتور أرسين تشيليكباش الاستاذ المساعد في قسم الآثار بجامعة قره بوك، الذي يدرس وزملاؤه خلال ستة أشهر أنقاض القاعدة العسكرية في هذا الموقع.

ويقول أرسين تشيليكباش ، “عثرنا أيضا على بعض الأشياء الصغيرة الأخرى، مثل القناع الحديدي الذي كان يرتديه الفرسان الرومان، قبل حوالي ألفي عام لحماية وجوههم”.

ويشير، إلى أن الجنود الرومان على الأرجح أنشأوا هذه القاعدة في هذه المنطقة، على الرغم من عدم وجود دليل سابق على وجودهم في مناطق غرب البحر الأسود.

ويقول، “أنشأت الامبراطورية الرومانية هذه القاعدة في هذه المكان، على الأرجح للحماية من هجمات متوقعة من الجهة الشرقية والبحر الأسود. لذلك يمكننا القول، إن مدينة أدريانوبوليس كانت أحد المواقع الدفاعية المهمة للرومان”.

ويعتقد أن هذه المدينة أسست في القرن الأول قبل الميلاد واستمرت فيها الحياة إلى القرن الثامن الميلادي. وتشير القطع الأثرية المكتشفة هنا، إلى أنها كانت مدينة مزدهرة. وقد اكتشف علماء الآثار هنا أنقاض 14 مبنى بما في ذلك حمامان ومعبدان ومسرح ومقبرة وفيلا وساحة وقاعدة عسكرية، حيث اكتشف القناع الحديدي فيها.

المصدر: نوفوستي