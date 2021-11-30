فاوتشي دعا الولايات المتحدة للاستعداد لوصول متحور “أوميكرون”

أشار كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأميركية، أنتوني فاوتشي، إلى أنه بينما لم يتم تسجيل إي إصابة بمتحور “أوميكرون” في الولايات، فإنه سيصل “لا محالة” ويجب الاستعداد له.

ولفت في حديث لشبكة abc news، إل “أننا نعلم أنه عندما يكون هناك فيروس، وانتشر بالفعل إلى عدة بلدان، فمن المؤكد أنه سيكون هنا… السؤال هل سنكون مستعدين له”.

وعما إذا كان “أوميكرون” له قابلية على الانتشار بشكل أسرع من المتحورات الأخرى، أكد فاوتشي، أنه “يبدو أنه كذلك.. فهو يحتوي على مجموعة من الطفرات، بما في ذلك عدد كبير بشكل مقلق من الطفرات في بروتين سبايك”، مشيرا إلى أن “حظر السفر لا يمنع الفيروس من دخول البلاد، ولكن من المؤكد أنه يساعد على تأخير وصوله، وبذلك سكون لدينا وقت للاستعداد وهذا هو الشيء الذي يحتاج الناس إلى فهمه”.

وحذر من أن السفر أثناء الوباء “محفوف بالمخاطر دائما، ولكن إذا كان على الأميركيين السفر، فأوصي بتطعيمهم وارتداء الكمامة على الرحلات الجوية وفي المطارات التي تعتبر أحد أكثر الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة”.

المصدر: وكالات