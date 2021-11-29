انتاج ” ايران خودرو” للسيارات ينمو 29 بالمئة

أظهرت احصائيات وبيانات تابعة لمجموعة ايران خودرو لصناعة السيارات، تسجيل انتاج الشركة نموا بنسبة 29 بالمئة في الشهر الثامن من السنة المالية الجارية المنتهي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على اساس شهري.

وأشارت البيانات – نُشرت الاحد – الى أن ايران خودرو انتجت 43,369 سيارة في الشهر الثامن من السنة المالية صعودا عن مستوى 33,608 سيارات المسجلة في الشهر السابق المنتهي 20 اكتوبر/تشرين الاول.

وأوضحت أن انتاج الشركة في الشهر الثامن ازداد بواقع 5834 سيارة وبنسبة تجاوزت 15 بالمئة على اساس سنوي، واستحوذت على 53 بالمئة من انتاج سيارات الصالون في البلاد.

المصدر: وكالة انباء فارس