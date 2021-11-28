حركة الجهاد الإسلامي تبارك للأسير الأشقر انتصاره على السجان الصهيوني

باركت حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين الأحد للأسير لوي الاشقر انتصاره على السجان الصهيوني بعد 49 يوما من اضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله الاداري.

وقالت الحركة في بيان له إن “انتصار الأسير الأشقر على السجان والذي جاء تتويجا لإضراب مفتوح عن الطعام استمر (49 يوماً) على التوالي ، تحمل خلالها المجاهد البطل معاناة شديدة ومضاعفة بسبب اصابته السابقة، لكنه وبالرغم من تلك المعاناة وما شكلته من خطورة على حالته الصحية الا انه ظل صامدا متسلحا بإيمانه بالله وثقته بنصره ومعيته تعالى ، متمسكا بمطلبه العادل بالحرية وكسر الاعتقال الاداري الظالم” .

وأضافت الحركة “ها هو اليوم يحقق هدفه ومبتغاه ويضيف انجازا جديدا للحركة الأسيرة ولمعركة كسر الاعتقال الاداري”، وشيدت “بصمود المجاهد البطل لؤي الأشقر”، وشكرت “كل من ساند الأسير وإخوانه من الأسرى والمعتقلين الإداريين المضربين الطعام”.

المصدر: فلسطين اليوم