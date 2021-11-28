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November 28 2021 - 15:18

الجيش: توقيفات في الهرمل

منذ 25 mins 28 November، 2021
الجيش اللبناني
لبنان

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات خلال عمليات دهم منازل تجار مخدرات في منطقة المرح – الهرمل كلا من ح.ف.ع. و ح.ف.ع. الملقب بـ”السفينة” و ح.ش.ع. الملقب بـ”الجرثومة”، المطلوبين بتهم الإتجار بالمخدرات وترويج حبوب الكابتاغون والفرامبواز وحشيشة الكيف والماريغوانا، بالإضافة إلى قيامهم بعمليات سرقة. وضبطت كمية من حشيشة الكيف والماريغوانا والأسلحة الحربية.

كذلك، أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، في منطقة حوش السيد علي – الهرمل، كلا من المواطنين ع.س. و و.م. المطلوبين بجرم تهريب أشخاص وفتح معابر غير شرعية وعمليات خطف وإطلاق النار، وأوقفت السوري ع.ع. الذي كان برفقتهما بعد أن تم تهريبه من داخل الأراضي السورية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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