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November 26 2021 - 19:36

بوتين يزور الهند في السادس من الشهر المقبل

منذ 1 ساعة 26 November، 2021
بوتين ومودي
أخبار دولية - روسيا

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور الهند في السادس من ديسمبر/كانون الاول المقبل. ولفت الى أن “تعزيز العلاقات وبحث القضايا الدولية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي ستكون على رأس جدول أعمال بوتين”.

وقال الكرملين في بيان له الجمعة “من المقرر أن يناقش الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء الهندي سبل المزيد من تطوير العلاقات الثنائية، وخاصة الشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين”.

وأضاف الكرملين أن “بوتين ومودي سيتبادلان وجهات النظر حول موضوعات الساعة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك العمل المشترك داخل مجموعة العشرين ومجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون”.

المصدر: روسيا اليوم

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