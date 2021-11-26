النائب حمادة ووفد التعبئة التربوية لحزب الله بحث مع الوزير الحلبي في شؤون تربوية

زار النائب الدكتور إيهاب حمادة وزير التربية الدكتور عباس حلبي، برفقة وفد من التعبئة التربوية في حزب الله ضم الدكتور يوسف كنعان والدكتور يوسف بسام، وتم تداول شؤون تربوية وأوضاع العاملين في القطاع التربوي العام والخاص.

ووضع الوفد الوزير الحلبي بتفاصيل “الأوضاع الصعبة التي وصل إليها الأساتذة والمعلمون بمختلف مسمياتهم والعمال والمستخدمون في القطاع التربوي والعوائق المادية والإدارية التي ما زالت تعرقل الإنطلاقة الطبيعية للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية واستمراريتها، إلى جانب صرف المستحقات والحوافز لجميع العاملين في الحقل التربوي، والأعباء الكبيرة التي يتكبدها الكثير من الأساتذة الذين يقطعون المسافات الطويلة للوصول إلى مراكز عملهم والتي تفوق رواتبهم الشهرية في الكثير من الحالات”.

وقدم الوفد عددا من “الاقتراحات والأفكار التي يمكن لوزارة التربية أن تتبناها للمعالجة المعادلة، ولضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية والتربوية والصحية”.

بدوره أوضح الوزير الحلبي للوفد المعالجات التي توصلت اليها الوزارة ومنها:”مضاعفة أجر الساعة للمعلمين والأساتذة المتعاقدين، ووعد بأن يشمل القرار لاحقًا أساتذة الجامعة اللبنانية، تطبيق آلية التسديد الشهري لمستحقات الأساتذة المتعاقدين، الاتفاق على فتح سقف السحوبات المالية للمدارس الرسمية لتسهيل عملها، العمل على معالجة مشكلة بعد مراكز عمل الأساتذة من أماكن إقامتهم، وتطوير آليات تنفيذ بعض الإجراءات الصحية في المدارس الرسمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام