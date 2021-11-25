العراق: إحباط مخطط لـ”داعش” لاستهداف بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي الخميس إحباط مخطط لتنظيم “داعش” الارهابي كان ينوي استهداف العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان لها ان “اللواء 27 في الحشد الشعبي تمكن من ضبط ثلاثة مخابئ لوجستية لداعش تحوي مقذوفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة خلال 48 ساعة الماضية غربي العاصمة بغداد، فيما كانت العناصر الإرهابية تروم استخدام تلك الأسلحة بتنفيذ هجماتها على أمن العاصمة”.

واضاف البيان ان “ذلك جاء خلال عمليات أمنيّة استخبارية نفذتها قوة خاصة من اللواء في جزيرة الكرمة حيث نجحت خلالها من ضبط مخبأ كبير لعناصر داعش بالقرب من جسر الشيحة يضم كدسا للأعتدة الثقيلة والمتوسطة وقنابر هاون فضلا عن معدات لوجستية تعمل الزمر الإرهابية على ادخارها طوال المدة الماضية تحضيرا لعمليات اجرامية تستهدف العاصمة بغداد حسب المعلومات”.

المصدر: السومرية