العدو الاسرائيلي يستدعي محافظ القدس للتحقيق

استدعت سلطات العدو الإسرائيلي الخميس محافظ القدس المحتلة عدنان غيث للتحقيق في مركز التوقيف المعروف بـ”المسكوبية”، غرب القدس.

وكانت قوات العدو داهمت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، منزل المحافظ غيث، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتدت عليه وأفراد من اسرته بالضرب.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت في شهر آب/ أغسطس الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس المحتلة.

المصدر: وكالة وفا