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November 25 2021 - 06:52

إصدار موسوعة الإمام الخميني (ره)

منذ 2 ساعة 25 November، 2021
Imam Khomeini
ثقافي وديني - صفحات منوعة

تم تقديم موسوعة الإمام الخميني (ره) في 10 مجلدات من قبل 260 باحثًا وكاتبًا من معهد الإمام الخميني(ره) لتنظيم ونشر الأعمال ومعهد عروج للنشر.
وتحتوي هذه الموسوعة، التي تم نشرها بمقدمة من حجة الإسلام السيد حسن الخميني، على أكثر من 860 مدخلًا رئيسيًا ومجموعة من الصور كما ان أكثر من ثلث مقالاتها مصورة.
وهذه الموسوعة هي نتاج جهود 260 باحثًا وكاتبًا وتشير الى أبعاد مختلفة للحياة الشخصية للامام الراحل وصفاته ووجهات نظره وذلك لتقديم صورة أكثر دقة وشمولية لحياة الإمام الخميني (رض) .
كما تم فيها الاتيان بموضوعات مثل الاسرة والاساتذة وباقي القضايا المتعلقة بالامام الخميني (رض).

المصدر: وكالات ايرانية

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