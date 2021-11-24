البرهان يتعهد باعتزال السياسة والتقاعد من الخدمة العسكرية بعد انتخابات 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2021 - 15:40

البرهان يتعهد باعتزال السياسة والتقاعد من الخدمة العسكرية بعد انتخابات 2023

منذ 49 mins 24 November، 2021
التقاعد من الخدمة العسكرية
السودان - عربي وإقليمي

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه يعتزم اعتزال السياسة والتقاعد من الخدمة العسكرية، بعد تسليم السلطة في بلده إلى المدنيين في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.

وذكرت صحيفة “فاينانشل تايمز” الأربعاء أن البرهان، في أول حوار معه منذ مع وسيلة إعلامية غربية منذ استيلاء العسكريين على الحكم في السودان في 25 أكتوبر الماضي، أعرب عن التزامه الثابت بتنظيم انتخابات وإعادة السلطة إلى المدنيين.

ونقلت الصحيفة عن قائد الجيش السوداني قوله خلال الحوار الذي جرى في مكتبه في القصر الرئاسي بالخرطوم “نلتزم التزاما ثابتا بتنظيم الانتخابات في عام 2023.. وبعد ذلك سأرحل وسأشتغل بأموري، كما سأتقاعد من القوات المسلحة”.

المصدر: روسيا اليوم

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