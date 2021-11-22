ميقاتي بعد انتهاء اجتماع بعبدا: لقاء اليوم بإذن الله سيؤدي الى الخير

عقد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً في قصر بعبدا، وذلك بعد انتهاء العرض العسكري الرمزي بمناسبة عيد الاستقلال في وزارة الدفاع، وعرض الرؤساء الثلاثة الأوضاع العامة في البلاد من مختلف جوانبها والمستجدات الأخيرة.

ولدى مغادرة الرئيس بري القصر، قال رداً على سؤال اذا كانت هناك “حلحلة ما”، فقال “إن شاء الله خير”. أما الرئيس ميقاتي، فتحدث الى الصحافيين بعد الاجتماع، قائلاً “أود أن أتوجه الى اللبنانيين بكلمة، متمنيا ان تكونوا جميعا من اعلاميين ومواطنين بألف خير”.

وأضاف “إن الاستقلال ذكرى مهمة في حد ذاتها، ولكن لنتذكر ما الذي أدّى الى الاستقلال. إن الذي أدى اليه هو وفاق اللبنانيين وتوافقهم في الميثاق الوطني، الذي حصل بين رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح. وقد تنازلا عن كافة خصوصياتهما من اجل وحدة لبنان وإنقاذه في حينه”.

وقال “إن الاستقلال ما كان ليحصل لو لم يكن اللبنانيون متحدين، ولو لم يكن اللبناني واخاه اللبناني لأي طائفة انتميا الى جانب بعضهما البعض في راشيا. ونحن إذا لم نكن يداً واحدة، لن نتمكن بتاتاً من الحفاظ على الاستقلال”.

وختم “التفاهم والحوار هما الأساس، والبعد جفاء، والجفاء يؤدي الى الشر. واللقاء كالذي حصل اليوم كان فيه الحوار جديا، وبإذن الله سيؤدي الى الخير. وكل عيد وانتم بألف خير”.

المصدر: الوكالة الوطنية