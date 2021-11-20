مطار جلال آباد شرقي أفغانستان يبدأ قريبًا تسيير رحلات داخلية ودولية

أعلن قائد شرطة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان مولوي ندا محمد نديم أن مطار جلال آباد أصبح مستعدًا لتسيير الرحلات الداخلية والدولية، مشيرًا إلى أن ذلك سيبدأ قريبًا. وقال نديم، خلال لقائه القنصل العام الإيراني في جلال آباد مجيد صدّيقي، إن “مطار جلال آباد مستعد لتسيير جميع الرحلات الداخلية والدولية بعد إزالة العقبات الأمنية والفنية، وسيبدأ تسيير الرحلات قريبًا”.

وأضاف نديم أن أفغانستان ستبدأ تلقي المساعدات الإنسانية القادمة من إيران عبر مطار جلال آباد.

من جانب آخر، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف، استعداد روسيا للمشاركة في المشاريع التجارية في أفغانستان. وقال كابولوف مساء الجمعة “لا توجد لدى روسيا أي خطط للسيطرة على ثروات أفغانستان الباطنية… ربما سيصب ذلك يوماً ما في مصلحة الشعب الأفغاني والدولة ككل، ولكن لا توجد لدينا مثل هذه الأهداف”.

وأضاف المبعوث “نحن مستعدون للمشاركة في العديد من المشاريع، وعلى أساس تجاري في أفغانستان”. وأكد كابولوف، ضرورة الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في البنوك الغربية، مؤكدا أن استمرار حجبها سيؤدي إلى انهيار العملة الأفغانية.

المصدر: سبوتنيك