الطقس في لبنان غدا الأحد غائم جزئيا الى غائم وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأحد، غائماً جزئياً الى غائم أحياناً وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية ومترافقة برياح ناشطة، تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع انفراجات واسعة، وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: منخفض جوي متمركز غرب تركيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى ظهر الإثنين حيث يستقر تدريجيًا.

الطقس المتوقع في لبنان

السبت: غائم جزئيا الى غائم وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية خاصة شمال وجنوب البلاد، كما نحذر من تشكل السيول في بعض المناطق، يتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق خلال الليل على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية ومترافقة برياح ناشطة، تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع انفراجات واسعة.

الاثنين: غائم جزئياً وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية ومن ثم يستقر الطقس تدريجيًا.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 07 الى 17 درجة، في الداخل من 09 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و45 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: بريد الموقع