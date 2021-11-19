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November 19 2021 - 14:04

العراق: ضبط آلية محملة بمنصات لاطلاق الصواريخ في نينوى

منذ 17 mins 19 November، 2021
الية22
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق الجمعة “ضبط عجلة محملة بمنصات لاطلاق الصواريخ في محافظة نينوى”.

وقالت المديرية في بيان لها إنه “بمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات نينوى احد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع وبالتعاون مع احد تشكيلات قيادة الفرقة ١٦ لواء ٩٢ اسفرت عن الوصول الى مكان عجلة قلاب نوع كنتر في منطقة مقالع مشيرفة في نينوى تحمل ٧ منصات لاطلاق الصواريخ و٣ صواريخ كانت معدة لاستهداف احد الاماكن في المحافظة”.

واضاف البيان ان “مفارز هندسة الفرقة قامت بالتعامل مع المنصات والصواريخ وإتخاذ الإجراء المناسب بهما”.

المصدر: السومرية

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