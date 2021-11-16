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November 16 2021 - 10:50

انتعاش اقتصاد الجزائر خلال الثلث الثاني من 2021

منذ 28 mins 16 November، 2021
Algiers Money
اقتصاد - صفحات منوعة

أعلنت الجزائر عن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 6.4 بالمائة خلال الثلث الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح الديوان الوطني الجزائري للإحصاءات، أنه عقب تراجع النشاط الاقتصادي في عام 2020 بسبب الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لانتشار جائحة كورونا، انتعش إجمالي الناتج الداخلي الخام خلال الثلث الثاني من العام الجاري، مسجلا ارتفاعا بلغ 6.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن هذا النمو “المستمر” جاء نتيجة للانتعاش “القوي” لقطاعات المحروقات التي سجلت نموا بـ11 بالمائة، والصناعة بـ9.3 بالمائة، والبناء والري والخدمات التجارية بـ10.2 بالمائة.

المصدر: روسيا اليوم

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