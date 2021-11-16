عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 16-11-2021

العناوين

الأخبار:

ـ الآلاف «يرغبون» بالانتحار

ـ جريمة الطيونة: إخلاءات سبيل «غير مفهومة»!

ـ «قوى التغيير» تعتمد أساليب السلطة: «حرب» على أصوات المغتربين

ـ الخليل مسرحاً للانفلات… «خلّي السلاح صاحي» بوجه أخيك!

البناء:

ـ طوافة إيرانية تحوم فوق حاملة أميركية… و»الأنصار» يتقدمون في الساحل نحو باب المندب

ـ تركيا تستطلع فرصها السياسية والاقتصادية في لبنان بعد الخروج السعودي … وقطر تموّل

ـ حردان: صمود سورية تأكيد على امتلاك دول وقوى المقاومة كل أسباب القوة للانتصار

الديار:

ـ أربعة سيناريوهات متداولة للخروج من الشلل الحكومي: «طبخة بحص»

ـ اسرائيل تدعو واشنطن وباريس للتدخل : الرياض متهورة تخدم حزب الله !

ـ الدوحة لا تملك «افكارا» وانقرة «عاجزة» : لا نتائج «للحج» الديبلوماسي

الجمهورية:

ـ الحكومة تنتظر قضائياً وسعودياً

ـ حظر الترانزيت الى السعودية

ـ لا حلول قبل نهاية العهد؟

ـ تقدّم الحوثيين في محيط الحديدة

اللواء:

ـ برّي لاحتواء الأزمة مع الخليج باستقالة قرداحي واعتذار رسمي من المملكة

ـ أوغلو في بيروت.. وقضية جنائية بحق سلامة في لوكسمبورغ.. واضراب القطاع العام مستمر

ـ الأمم المتحدة تدعو لمحادثات جديدة حول الحديدة

النهار:

ـ إحياء الحكومة بمشروع “مقايضة” قيد الإنجاز

ـ وزير الخارجية التركي في بيروت وبو حبيب الى موسكو والازمة مع الخليج تراوح مكانها

ـ أضرار كارثية بعد موجة الحرائق وميقاتي يشدد على استعجال التحقيقات وانصاف الدفاع المدني

ـ عقوبات أوروبية على 4 وزراء سوريين

الاسرار

البناء:

– توقعت جهات معنية بالوضع في سورية في البنك الدولي أن يبلغ إنتاج الكهرباء رقم الـ10 آلاف ميغاوات نهاية العام المقبل، عبر خطة دفع الاستثمارات الخارجية والعربية لمنح الأولوية لتوليد الطاقة، خصوصاً الطاقة البديلة، وتركيز الدولة على تطوير محطات التحويل وشبكات النقل.

– قال مرجع أمني عربي إن تسعة دول عربية على الأقل تملك اتصالاً منتظماً رفيع المستوى مع الجهات المعنية بالملف الأمني في سورية منها أربعة دول خليجية وأن أكثر من زيارة عالية المستوى شهدها العام الحالي بين المسؤولين الكبار في سورية ونظرائها الخليجيين.

الجمهورية:

ـ يحتفظ مرجع رسمي بصمت بليغ تجاه الملفات الساخنة منعاً لتسجيل أي موقف يمكن أن يستغلّ أو يفهم خطأ في مثل الظروف الدقيقة التي تشهدها البلاد.

ـ أكد مرجع سياسي أنه يرفض أن ينسحب قطب داخلي من العمل السياسي لأنّ استمراره في موقعه هو مفيد لطائفته وبلده.

ـ إستغرب دبلوماسي اجتهادات سياسية وإعلامية لتحميل زيارة مسؤول رفيع الى لبنان عناوين وأهدافاً لا علاقة لزيارته بها إطلاقاً.

اللواء:

– نأت دولة كبرى بنفسها عن أي محاولة للمساعدة في رأب الصدع بين لبنان ودول الخليج!

– شكلت انتخابات حزبية بالنتائج التي آلت إليها «صدمة هائلة» في أوساط مختلفة، ولإعتبارات متعددة!

– أخرت معارضة لجنة موظفي القطاع العام البت بموضوع المساعدة الشهرية لمدة سنة للموظفين والمتقاعدين، من دون الاتفاق على أي تدبير بديل!

نداء الوطن:

ـ انتقد مرجع حكومي تقصير وزارة الزراعة في متابعة الحرائق التي أصابت الأحراج في الجنوب وجبل لبنان.

ـ قامت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بإعداد مشروع موازنتها للعام 2022 على أساس بدل اشتراك سنوي بقيمة مليوني ليرة عن كل متر مكعب، علماً ان التعرفة المعتمدة حالياً هي بحدود ثلاثمائة وستين الف ليرة لبنانية.

ـ توقع مصدر في مرفأ بيروت ان ترسو مناقصة تشغيل محطة ادارة الحاويات فيه على نفس الشركة التي تقوم بتشغيل المحطة في مرفأ طرابلس، وذلك بعد ان تم تعديل دفتر الشروط وإلغاء البند الذي يمنع الشركة المشغّلة من تشغيل محطة أخرى في نطاق المرافئ الواقعة على البحر الابيض المتوسط.

المصدر: صحف