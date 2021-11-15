تواصل عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور

تواصلت الاثنين عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور والتي تشمل كل “من لم تتلطخ يداه بالدماء من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الالزامية والاحتياطية”. وذكرت “سانا” أن مركز التسوية الذي افتتح أمس في الصالة الرياضية بمدينة دير الزور شهد منذ الصباح إقبالاً كبيراً من الراغبين بتسوية أوضاعهم والذين عبر عدد منهم في تصريحات لمراسل “سانا” عن ارتياحهم لانطلاق التسوية لتكون “منعطفاً إيجابياً” في حياتهم وتمكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وبدأت أمس عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور، حيث احتشد المئات على مدار اليوم في الصالة الرياضية للانخراط في التسوية التي ستتيح لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية.

المصدر: سانا