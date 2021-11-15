إصابات كورونا العالمية تتجاوز 253.3 مليون والوفيات 5 ملايين و352484

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 253.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 352484.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 765210 / 47107685 الهند 463530/ 34437307 البرازيل 611222/ 21953838 المملكة المتحدة 142835/ 9524971 روسيا 509947/ 9070674 تركيا 73279/ 8383280 فرنسا 118137/ 7275149 إيران 128167 6037718 الأرجنتين 116228/ 5305151 إسبانيا 87673/ 5047156 .

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 23 – العراق 23503/ 2069247 40 – المغرب 14734 948226 44 – الأردن 11215/ 889671 48 – الإمارات 2143 /740879 49 – تونس 25311/ 715687.

المصدر: رويترز