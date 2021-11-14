جهود على مدار الساعة لاخماد الحرائق المتنقلة في لبنان

في وقت تتسع رقعة الحرائق في احراش الجنوب وتحديدا، تتواصل المساعي الميدانية لإطفاء ما يمكن اطفائه من هذه الحرائق التي اتت على مساحات شاسعة وخلفت اضرارا في البيئة والممتلكات.

واندلع عصر اليوم أكثر من حريق في أكثر من منطقة في البقاع الغربي، عند خراج بلدتي القطراني وبلدات باب مارع وعيتنيت

وقد توجه الدفاع المدني والفرق لتابعة للهيئة الصحية الإسلامية والرسالة والغد الأفضل وبمؤازرة ابناء المنطقة لإخماد الحرائق.

ولا تزال الحرائق مشتعلة نظرا للصعوبة في اطفائها بسبب وعورة المكان وعدم قدرة الآليات الوصول إلى مكان الحريق بسهولة، فضلا عن قوة الرياح التي تساهم في تمدد الحرائق واتساعها في المنطقة.

الى منطقة المتن، حيث عملت فرق الدفاع المدني لاطفاء الحريق في بيت ميري بعدما اندلعت النيران في احراجها عصر هذا اليوم، وشاركت طوافات تابعة للجيش اللبناني بعملية اخماد الحريق.

ودعا رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري الاجهزةَ الامنيةَ والقضائيةَ المختصةَ الى اجراءِ تحقيقاتِها وتحديدِ المسؤولياتِ والاسبابِ التي ادت لحصولِ الحرائقِ في المناطقِ الحِرجية.

وفي تصريحٍ له تعليقاً على الحرائقِ التي اندلعت ولا تزالُ في أكثرَ من منطقةٍ لبنانيةٍ وخاصةً تلك التي اتت على مساحةٍ شاسعةٍ من المناطقِ الحرجيةِ في قرى قضاءِ صور وعلى ضفتي نهر الليطاني، قال الرئيس بري اِنَ مسلسلَ الحرائقِ في احراجِ الجنوب وهي في زمانِها وجغرافيتِها وتوقيتِها تطرحُ جملةً من التساؤلات، الاجابةُ عليها هي برسمِ الاجهزةِ الامنيةِ والقضائيةِ المختصة.

واعتبرَ الرئيس بري انَ هذهِ الجريمةَ طاولت الانسانَ في هذه المنطقةِ في تراثِه وثقافتِه وذاكرتِه معَ المقاومةِ وشهدائها الذين لهم مع كلِّ شجرةٍ قصةُ مجدٍ وبطولة.

وشدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين على ضرورة فتح تحقيق لكشف ملابسات الحرائق التي اندلعت في العديد من البلدات الجنوبية مطالبا الاجهزة الامنية والقضائية القيام بمسؤولياتها في المتابعة والاستقصاء لكشف الفاعلين.

واشار عز الدين في بيان له الى ان كارثة الحرائق اظهرت نقصا في امكانيات وتجهيزات فرق الدفاع المدني ما ادى الى تدخل فرق تابعة للهيئة الصحية الاسلامية وفرق الاطفاء في اتحاد البلديات وبعض الجمعيات. مطالبا الحكومة اللبنانية بضرورة ايلاء الدفاع المدني في مدينة صور اهمية كبرى لناحية تجهيزه وزيادة عديده لا سيما وانها منطقة حدودية مع العدو. وأجرى عز الدين اتصالا هاتفيا برئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير الذي وعد باجراء ما يلزم لمساعدة المتضررين والتعويض عليهم..

المصدر: قناة المنار