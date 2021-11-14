“داعش” يتبنى الهجوم على الشرطة الباكستانية قرب حدود أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2021 - 12:06

“داعش” يتبنى الهجوم على الشرطة الباكستانية قرب حدود أفغانستان

منذ 2 ساعة 14 November، 2021
عنصر للشرطة الباكستانية - صورة أرشيفية
أخبار دولية - افغانستان

أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى السبت بحياة اثنين من عناصر الشرطة الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، قرب حدود أفغانستان. وذكر “داعش” عبر وسائل الدعاية الخاصة به أنه فجر عبوة ناسفة أمس داخل حافلة للشرطة في منطقة باجور، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين، أحدهما ضابط.

وكانت الشرطة الباكستانية قد أكدت مقتل اثنين من عناصرها جراء هجوم أمس في باجور، بالإضافة إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم شرطي وطفل وثلاثة نساء، جراء هجوم آخر وقع في ضواحي مدينة كويته، مركز إقليم بلوشستان غرب البلاد. ويأتي ذلك على خلفية الهدنة المتفق عليها لمدة شهر بين حكومة إسلام آباد وحركة “تحريك طالبان باكستان”.

المصدر: روسيا اليوم

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