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November 13 2021 - 09:22

قائد في “سرايا القدس”: سنبقى على العهد

منذ 42 mins 13 November، 2021
الجعبريي
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد عضو المجلس العسكري لسرايا القدس أبو محمود الجعبري أن “رفيق دربه الشهيد بهاء أبو العطا(أبو سليم) كان قائداً وجندياً وأباً وأخاً، لأبنائه واخوانه في المقاومة وسرايا القدس”.

وقال الجعبري خلال حفل تأبين نظمته حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة في الذكرى الثانية لاستشهاد عضو المجلس العسكري قائد المنطقة الشمالية في السرايا، بهاء أبو العطا “أبو سليم” وشهداء صيحة الفجر “لقد كنت الأسوة والقدوة وأنت تجعل من نتنياهو أضحوكة العصر”.

وطمأن الجعبري رفيق دربه الشهيد أبو سليم بأن جحافل سرايا القدس ستبقى على العهد، واضاف “سلامٌ لك من قلب أحبك وأخوة لك هتفوا باسمك”، وتابع “حفظ الله قائد السرايا أبا محمد العجوري الذي ارتقى نجله معاذ خلال محاولة اغتياله”.

المصدر: فلسطين اليوم

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