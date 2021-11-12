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November 12 2021 - 18:54

السودان: قوى الحرية والتغيير رفضت تشكيل مجلس سيادة جديد

منذ 31 mins 12 November، 2021
علم السودان
السودان - عربي وإقليمي

أعلن المجلس المركزي القيادي التابع لقوى الحرية والتغيير السودانية رفضه للإجراءات التي أعلن عنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والمتمثلة في تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد.

وقال المجلس تعليقا على إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد، إن هذه الخطوة “تؤكد بجلاء عدم اكتراثه لنبض الشارع وقواه الحية واستمراره في الاجراءات الأحادية بذات نهج النظام البائد”.

وأضاف المجلس أن “قرارات اليوم أثبتت بصورة واضحة كذب ادعاءات المجلس العسكري الموسومة بالاصلاح”، وأكد عزمه المضي قدما في “مقاومة هذا النظام الانقلابي حتى إسقاطه”، وتابع “سنمضي في هذا الطريق موحدين خلف راية ثورتنا المجيدة حتى النصر”، وشدد على “ضرورة التمسك بخيارات بالتظاهر والاحتجاج في الشوارع ضد استيلاء الجيش على السلطة”.

المصدر: روسيا اليوم

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