الشيخ دعموش: الهدف من افتعال الأزمات مع لبنان هو التأثير على المقاومة وبيئة المقاومة

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن “اهلنا الاوفياء يعبّرون عن وفائهم وتكريمهم وتقديرهم وشكرهم للشهداء من خلال حضورهم في الميدان وتمسكهم بالمقاومة ووقوفهم الى جانبها، بالرغم من كل الحملات الاعلامية والنفسية التي يشنها أعداء المقاومة ضد المقاومة”، لافتاً إلى أن الهدف من كل هذه الحملات وافتعال الأزمات مع لبنان هو التأثير على المقاومة وعلى بيئة المقاومة والتحريض عليها، وليست لديهم مشكلة في ان يقتتل اللبنانيون مع بعضهم ويدمروا بلدهم من أجل أن يحققوا اهدافهم”.

وقال الشيخ إنه “المهم لديهم أن لا يكون في لبنان مقاومة وأن يتخلى اللبنانيون عن المقاومة، وهم يضغطون على اللبنانيين بكل الوسائل ليصل مجتمعنا الى مرحلة يصرخ فيها ويقول لا نريد بعد اليوم أي مقاومة، ولكن هذا لن يحصل ابداً في مجتمعنا الواعي والشريف والأبي، فنحن نثق تماماً بشعبنا واهلنا ومجتمعنا الذي يملك بصيرة وفهماً لكل ما يجري من أحداث وازمات، ونثق تماماً بأن الذي اعطى دماءه وصبر وتحمل على مدى كل العقود الماضية لا يمكن أن يقع تحت تأثير الاكاذيب وحملات التضليل وهذا المستوى من التجني على المقاومة، ولا يمكن ان يستسلم أو أن يخضع لإرادة الأعداء والخصوم”.

واضاف “نقول لكل هؤلاء الذين يرمون بأحقادهم على المقاومة وعلى حزب الله، قولوا ما شئتم واكذبو ما شئتم وارموا بكل احقادكم، لكن اعلموا أنكم لن تحصلوا إلا على نتيجة واحدة هي الفشل والاحباط والخيبة، ولن تتأثر المقاومة ولا شعب المقاومة بكل افتراءاتكم واحقادكم”.

كما أكد الشيخ دعموش أن “لا هيمنة ايرانية ولا حزبية على لبنان إلا في مخيلة آل سعود وحلفائهم، هم يعرفون انهم يكذبون، لكنهم يريدون تضليل الرأي العام للقول بان كل المشكلات التي يمر بها لبنان هي بسبب هيمنة حزب الله على البلد”.

واكد “إننا نرفض هيمنة أي جهة خارجية على لبنان ولا نقبل بهيمنة السعودية على بلدنا كما لا نقبل بالهيمنة الامريكية على بلدنا، ونرفض كل اشكال التدخل والابتزاز وفرض الاملاءات التي تمارسه السعودية علينا في ملف الوزير قرداحي، كما نرفض الإملاءات الأميركية في ترسيم الحدود البحرية، فنحن بلد مستقل قدم آلاف الشهداء لتحرير أرضه ودفع اثماناً غالية للحفاظ على استقلاله وسيادته، ولا نقبل بتبعيته لأحد أو بالوصاية عليه من أحد”.

المصدر: موقع المنار