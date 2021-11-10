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November 10 2021 - 16:14

3 بنود اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية على جدول أعمال لجنة المال والموازنة الخميس

منذ 1 ساعة 10 November، 2021
لجنة المال
لبنان

تعقد لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس، وعلى جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين، هي:

1- فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2021، في موازنة وزارة الإقتصاد والتجارة، من أجل دفع تعويضات لمزارعي القمح والشعير عن عامي 2018 و2019.

2- القانون الرامي الى تنظيم علاقة الموردين بتجار التجزئة.

3-القانون الرامي الى إعفاء جميع الشركات الصناعية في لبنان من الضريبة المتوجبة عليها، من أجل تشجيعها وتحفيزها دعما للصناعة الوطنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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