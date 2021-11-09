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November 9 2021 - 20:18

مسيرة في رام الله المحتلة دعما للاسرى في سجون العدو الاسرائيلي

منذ 2 ساعة 9 November، 2021
الاسرى
عربي وإقليمي - فلسطين

شارك عشرات الفلسطينيين الثلاثاء في مسيرة بمدينة رام الله بالضفة المحتلة، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري في سجون العدو الاسرائيلي.

ورفع المشاركون صور الأسرى المضربين، ورددوا هتافات تنادي بحريتهم وتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياتهم، بعد وصول عدد منهم لمرحلة الخطر.

وطالب المشاركون بتوسيع المشاركة الشعبية في الفعاليات المساندة للأسرى، والوقوف إلى جانبهم وعدم تركهم يواجهون مصيرهم وحدهم، خاصة وأن إدارة سجون الاحتلال تماطل في الاستجابة لمطلبهم المتمثل بوضع حد لاعتقالهم الإداري.

المصدر: فلسطين اليوم

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