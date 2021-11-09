الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و237 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء انه تم تسجيل حالتي وفاة و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا و318 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة أنه “تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة”، وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “ضواحي القدس 8، طوباس 8، جنين 19، بيت لحم 17، أريحا والأغوار 4، الخليل 21، طولكرم 4، نابلس 5، رام الله والبيرة 6، قطاع غزة 145”.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “ضواحي القدس 5، طوباس 3، جنين 17، بيت لحم 9، أريحا والأغوار 4، الخليل 16، طولكرم 2، نابلس 8، رام الله والبيرة 18، قلقيلية 1، قطاع غزة 235”.

المصدر: فلسطين اليوم