مواجهات في البيرة واصابة فلسطينيَّين، واعتقالات في الضفة المحتلة

أصيب فجر اليوم الأحد فتيان فلسطينيان (16 عاماً) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات أعقبت اقتحام قوات العدو الإسرائيلي، مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن “إصابتين برصاص الاحتلال وصلتا مجمع فلسطين الطبي برام الله من البيرة صباح اليوم الأحد، إحداها حرجة بالرصاص الحي في الرأس ولا تزال في غرفة العمليات، والثانية متوسطة رصاصة مطاطية في الرأس”.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت حي جبل الطويل في البيرة، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات”.

ومساء امس أطلق مقاومون فلسطينيون النار باتجاه حاجز “الجلمة” التابع للعدو الاسرائيلي شمال جنين .

قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم بحسب قناة فلسطين اليوم.

من جهة ثانية قامت بلدية الاحتلال برفقة الشرطة الصهيونية باقتحام حي بئر أيوب ببلدة سلوان في القدس.

المصدر: قناة فلسطين اليوم