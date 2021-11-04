العدو الاسرائيلي يحاول التهرب من المسؤولية عن حالة الاسير كايد الفسفوس

أفادت هيئة شؤون الأسرى الخميس أنه للمرة الثانية تم تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي كايد الفسفوس، وذلك في محاولة من العدو للتهرب من تحمل المسؤولية عما قد يصيب الاسير جراء وضعه الصحي الصعب.

وأوضحت الهيئة أن “الأسير يقبع بمشفى برزلاي بوضع صحي خطير ومقلق ويواصل إضرابه لليوم (113) رفضا لاعتقاله الإداري في سجون العدو الاسرائيلي.

جدير ذكره أن قرار التجميد لا يعني إلغاؤه، لكن هو بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير الفسفوس، وتحويله إلى “أسير غير رسمي” في المستشفى، ويبقى تحت حراسة “أمن” المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، لكن لا يستطيعون نقله لأي مكان.

المصدر: فلسطين اليوم