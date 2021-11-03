الخارجية الاميركية: روبرت مالي سيترأس المفاوضات النووية مع إيران بفيينا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن “المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، سيترأس الوفد الأمريكي، إلى المفاوضات النووية مع طهران، التي ستجري في فيينا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس إن “واشنطن تأمل أن تعود طهران للمحادثات وأن تكون جاهزة للتفاوض بنية حسنة”، مشيرا إلى أن “واشنطن ما زالت تعتقد أنه لا يزال من الممكن التوصل بسرعة إلى تفاهم وتنفيذه بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأضاف المتحدث أنه “إذا كانت المحادثات النووية الإيرانية ستنجح فيجب أن تستأنف بدقة حيث انتهت الجولة السادسة من المحادثات في فيينا”، على حد قوله.

المصدر: روسيا اليوم