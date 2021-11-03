السيد رئیسي: لا يوجد أي طریق مسدود في مسار حلحلة‌ المشاکل الوطنیة

أعلن الرئیس الايراني السيد ابراهيم رئیسي أنه “لیس هناك أي طریق مسدود في مسار حلحلة‌ المشاکل الوطنیة”، مؤكداً “ضرورة إكمال اجراءات مختلف مکونات الحکومة بعضها البعض لتسویة المشاکل القائمة في البلاد”. وفي اجتماع لجنة التنسیق الاقتصادي للحکومة، لفت الرئیس الايراني إلى أنه “يجب أن تعمل مكونات الحكومة بطريقة منسقة ومنهجية بحيث تكون الإجراءات مكملة لبعضها البعض لمعالجة مشاکل البلاد”.

كما شدد رئیسي علی “ضرورة‌ تنفیذ القرارات بشأن منح التسهیلات لصندوق التنمیة الوطني دعماً لصندوق تثبیت سوق الاستثمار”. وعرض في هذا الاجتماع، تقریر حول الصادرات النفطیة والبتروکیمیاویات والغاز الطبیعي. ووفقا لهذا التقریر، فإن حجم مبيعات النفط ازداد مقارنة بالماضي، وتدل الاحصائيات على أن صادرات البتروکیمیاویات في حالة‌ مناسبة. وقدم محافظ البنك المرکزي تقریراً عن آخر أوضاع موارد النقد الأجنبي وکیفیة إعادة الأرصدة المالية المجمدة إلى البلاد والتدابیر المتخذة‌ في هذا الخصوص.

المصدر: ارنا