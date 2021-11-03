الحوثي: إغلاق السفارة اليمنية في لبنان خير من القبول بسفير مرتزق لا يمثل اليمن

توجه عضو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، في تغريدة إلى اللبنانيين قائلاً إنّ “إغلاق سفارة الجمهورية اليمنية خير من القبول بسفير مرتزق، وهو بالتأكيد لا يمثل الجمهورية اليمنية”.

وجاءت تغريدة الحوثي بعد استدعاء حكومة عبد ربه منصور هادي المنتهية ولايته سفيرها في لبنان للتشاور بشأن تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي.

وأضاف الحوثي في تغريدة أخرى أنّه “عندما تتعافى السياسة الخارجية السعودية من الحوارات الاستكشافية، ستحل مشاكل عديدة في لبنان وغيرها، وستعرف أهمية السلام والواقعية عند ذلك لجيرانها ومحيطها العربي وتعترف بعبثية حروبها وأزماتها الدبلوماسية”.

المصدر: وكالة يونيوز